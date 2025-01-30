Antalya’nın Serik ilçesinde özel öğrencilere temsili mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi.

Serik İşitme Engelliler Derneği tarafından özel öğrencilere yönelik düzenlenen temsili mezuniyet ve diploma töreni duygusal anlara sahne oldu. Törende, özel öğrencilerin ileride sahip olmak istedikleri mesleklerle ilgili kıyafetler cübbe ve önlük giydirildi. Diplomaları ise giydikleri kıyafetlerin temsil ettiği meslek gruplarının yetkilileri tarafından verildi. Özel öğrencilerin ve ailelerinin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Serik İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mahmut Kozan, özel öğrenciler için bu temsili mezuniyet törenini düzenlediklerini belirtti.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeminli Tercüman Öğretmen Fatma Çelik ise, özel eğitim öğrencilerine daha önce söz verdikleri mezuniyet törenini, onların meslek hayalleriyle bütünleştirerek gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilere temsili kıyafetler giydirerek bu özlemlerini bir nebze olsun gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Dernek binasında düzenlenen törene, Antalya Barosu, Serik Orman İşletme Müdürlüğü, Serik Milli Eğitim Müdürlüğü, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Serik Gençlik Merkezi temsilcilerinin yanı sıra ilçede yaşayan özel öğrenciler ve aileleri katıldı.