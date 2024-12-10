Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri, Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerinin fotoğraflarını çekip, yapay zeka kullanarak hayallerindeki meslekte nasıl görüneceklerini hazırladı. Düzenlenen etkinlikte fotoğraflarını hediye olarak alan öğrenciler, mutluluktan havalara uçtu.

CHP Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları kapsamında Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerine bir sürpriz hazırladı. Öğrencileri evlerinde ziyaret eden komisyon üyeleri, hayallerindeki mesleğin ne olduğunu sordu. Aldıkları yanıtları çektikleri fotoğraflarla yapay zeka ortamına taşıyan üyeler, öğrencilerin rüyalarını süsleyen meslekte nasıl görüneceklerini hazırladı.

Fotoğraflar, Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte CHP Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri tarafından öğrencilere hediye edildi. Doktor, öğretmen, mühendis, subay, pilot, avukat ve gazeteci gibi mesleklerde kendi fotoğraflarını gören öğrenciler çok mutlu oldu. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ve Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı etkinlik, Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışıyla sona erdi.