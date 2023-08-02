Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı masal kahramanlarının bulunduğu ’Masal Bahçesi’ni Başkan Mustafa Dündar’la gezen çocuklar hayran kaldı.

Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metre kare alan içinde hizmet veren Macera Bursa Parkı’na gelen ziyaretçiler adrenalin parkta heyecan dolu aktiviteler yaşarken, çocuk oyun ve egzersiz alanlarında keyifli vakit geçiriyor, bahar bahçesinde 6 dönümlük alanda 53 çeşit ve değişik renklerde 245 bin bitki-mevsimlik çiçekler ile 19 noktada 40 adet heykelden oluşan tematik parkta yürüyüş yapıyor. Çocuklar için kurulan masal bahçesinde ise çocukların hayal dünyasını süsleyen 122 adet masal kahramanı teması buluyor. Pinokyo-Keloğlan-Redkit-Ninja Kaplumbağları-Taş devri-Pamuk Prenses-Nasreddin Hoca-Temel Reis-Hansel Gretel-Alaaddin-Asteriks-Süper Kahramanlar-Kırmızı Başlıklı Kız-Shrek-Rapunzel-Külkedisi-Buz Devri-TenTen-Bremen Mızıkacıları-Donald Duck karakterlerinin heykellerinin bulunduğu masal bahçesinde çocuklar sevdikleri karakterlerle bol bol fotoğraf çektiriyor.

Hizmete giren masal bahçesini çocuklara gezdirmek ve tanıtmak için onlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yüzlerce çocuğa parkı gezdirip masal bahçesinde bulunan kahramanları tek tek tanıtıp onlara rehberlik etti.

Macera Bursa bünyesinde hizmete açılan Masal Bahçesinde düzenlenen programa, Başkan Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, meclis üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Programa katılan çocuklara forma hediye edilerek dondurma ikram edildi. Yeni açılan masal bahçesini çok beğenen çocukların mutluluğu yüzünden okundu.

Daha güzel bir Osmangazi için hizmetlere devam ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’mızda modern ve planlı şehirleşmenin yükseldiği Hamitler Mahallemizde her yaş için spor ve eğlenceyi buluşturduğumuz ‘Macera Bursa’nın içerisinde yer alan masal bahçesini bugün çocuklarımızla birlikte geziyoruz. Geçtiğimiz yıl, gençlerimize ve adrenalin tutkunlarına söz verdiğimiz gibi Macera Bursa’nın açılışını yapmıştık. Toplam 50 bin metre kare alanda inşa ettiğimiz Macera Bursa Parkı’mız içerisinde kır kahvesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanları, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları ile adrenalin park, bahar bahçesi ve masal bahçesi gibi bölümlerden oluşuyor. Macera Park’ında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezleri olan zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, 19 etaplı macera ip parkuru ile ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alıyor. Bahar bahçesinde 6 dönümlük alan içerisinde, 53 çeşit ve değişik renklerde 245 bin bitki ve mevsimlik çiçekler ile 19 noktada 40 adet heykelden oluşan tematik park yer alıyor. Masal bahçesinde ise 22 adet tema ve masal dinleme alanından oluşuyor. Ürünler, alanın fiziki yapısına göre yerleştirilerek alanda bu temalar konu içeriklerine göre 24 noktada değerlendirildi. Bu bahçeyi gezen çocuklar keyifli vakit geçirerek karakterlerin maketleriyle bol bol fotoğraf çektiriyor” dedi.

“Bursa’nın geleceğine sizlerle yön veriyoruz”

Osmangazi’de büyük bir şehircilik hareketi yürüttüklerini belirten Başkan Dündar, “Tarihi mirastan, kentsel dönüşüme, eğitimden sağlığa ve kültür sanata kadar her alanda şehrimize değer katan projeler hayata geçiriyoruz. Yatay şehirleşmenin yolunu açan kentsel dönüşüm projeleri, yeni yollar, köprüler, otoparklar, meydanlar, parklar, pazar alanları, kültür merkezleri ile Bursa’nın geleceğine sizlerle birlikte yön veriyoruz. Bu çerçevede; ilçemize 383 yeni park ile 658.088 m² yeşil alan, 37 yeni meydan, 48 yeni spor tesisi, 29 sosyal tesis-mahalle kafeterya- taksi durağı, 47 sosyal belediyecilik projesi, 31 çevre projesi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmaların yanı sıra ülkemizin de önemli değerleri arasına giren eserleri Osmangazi’ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bursa’nın marka değeri haline gelen ‘Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, üç medeniyetin beşiği olan Hisar için planladığımız ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ çalışmalarımız, sosyal belediyecilikte zirve olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), Türkiye’nin yıldızlarının yetiştiği Osmangazi Atletizm Salonu, kentsel dönüşümün en güzel örneği olan Soğanlı Kentsel Dönüşümü, ilçemizin sınırlarını aşan, şehrimize ve ülkemize hizmet eden önemli projeler oldu. Çalışmaları tüm hızıyla devam eden Osmangazi Meydanı, her teferruatı düşünülmüş, otoparkı ve sosyal alanları ile Bursa’nın vitrini olacak büyük bir yatırım olarak yükselmeye devam ediyor. Osmangazi’yi geleceğe taşıyan daha birçok çalışmalarımız var ve yaptığımız planlamalar ile birer birer hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz da Bursa’ya bu güzel ve kaliteli eseri kazandıran Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak ise Bursa’nın yeni cazibe merkezi olan Macera Bursa Parkı’nın Masal Bahçesi ile taçlandığını belirterek, “Bu parkın Bursa’ya kazandırılmasında emeği geçenlerin emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Dündar, konuklara ve çocuklara masal bahçesi parkını gezdirdi. Çizgi filmlerde gördükleri masal kahramanlarının figürleri ile bol bol fotoğraf çektiren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.