Serik Atatürk Anadolu Lisesi, Denizli’de düzenlenen okullar arası genç erkekler voleybol Türkiye bölge şampiyonasında rakiplerine set dahi vermeden tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu ve yarı finale yükseldi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen şampiyonada çeyrek finalde elenen Serik Atatürk Anadolu lisesi voleybol takımında hedef bu yıl finallere kalmak.

Serik Atatürk Anadolu Lisesi, Denizli’de düzenlenen okullar arası genç erkekler voleybol Türkiye bölge şampiyonasında rakiplerine set dahi vermeden tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu ve yarı finale yükseldi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen şampiyonada çeyrek finalde elenen Serik Atatürk Anadolu lisesi voleybol takımında hedef bu yıl finallere kalmak.

İlk olarak Antalya’da düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında şampiyon olan Serikli gençler, elde ettikleri birincilikle bölge şampiyonluğunda Antalya’yı temsil etme hakkı kazandı. Denizli’de yapılan 12 takımın katıldığı turnuvada, grubunda yer alan 3 takımında set vermeden 3-0’lık sonuçla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Geçtiğimiz yıl 16 takım arasına kalamadan elenen ve yine de ilk kez mücadele ettiği turnuvada başarısıyla adından söz ettiren Serik Atatürk Anadolu lisesi voleybol takımı, yarı final öncesi hazırlıklarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Serik 100. Yıl Spor Salonunda gerçekleştiriyor.

2010 yılından beri Atatürk Anadolu lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan ve bu yıl daha bilinçli ve tecrübeli olduklarını belirten Zeynep Yavuz, " Geçen yıl biraz talihsizlik yaşadık. Liberomuz, smaçörümüzü çeşitli nedenlerden dolayı oynatamadık. Bu sene daha iyiyiz, daha profesyoneliz, daha bilinçli ve tecrübeliyiz. Bu sene hayallerimiz var. Zaten bu şekilde yola çıktık, Türkiye şampiyonu olmak için. Biz devlet okuluyuz imkanlarımız doğrultusunda yetenekli sporcularımızın göstereceği mücadele ile inşallah iyi sonuçlar alacağız" dedi.

Bölge şampiyonluğunda ki başarılarını tekrar edip finallere kalmak hedefinde olduklarını belirten takım kaptanı Ahmet Can Türk, " Plaj voleybolu alt yapı oyuncusuyum. Lise son sınıf öğrencisiyim. Geçen sene olduğu gibi okul sporlarında bu sene de finallere kalmak istiyoruz. Geçen sene 32 takım arasına kalıp, 16 takım arasına kalmayı başaramadık. Bu sene takım daha iyi oturduğunu düşünüyorum. Denizli’ de gösterdiğimiz başarıyı burada da gösterip ilk 8 takım arasına kalacağımıza inanıyorum. İnşallah her şey gönlümüzce olur" şeklinde konuştu.

Elde edilen başarının günlük olmadığını yıllarının birikimi ve alın teri olduğunu altını çizen müdür yardımcısı Erdoğan Ateş, " Herhalde başarının sırrı bu saat. Zamana bakarsak herhalde daha iyi anlaşılacaktır. Şu an saat 17:00 ve herkes evine giderken bu çocuklar şuan alın teri döküyorlar. Başta beden eğitimi öğretmenimiz Zeynep Yavuz, okul idaresi, öğretmen arkadaşlarımız, ilçe milli eğitim müdürümüze, bu sahayı bize tahsis eden gençlik spor müdürlüğümüze ve en büyük destekçimiz belediye başkanımız Enver Aputkan’a teşekkür ederim. Bu takımın başarısının günlük değil yıllarının birikimi ve alın terinin olduğu burada açıkça görülmektedir. Bu başarı da emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Voleybol maçlarına gidemeyenler için maçları sosyal medyadan canlı yayınlayarak takıma olan desteği arttırdıklarını ifade eden rehber öğretmeni Abdullah Kozan ise, " Takımımızın maçlarını sosyal medya üzerinden sporseverlere ulaştırmaya çalışıyorum. Bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Belki de okullar arasında bu işi yapan bizim okulumuz. Canlı yayınla öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize ulaştırarak takımımıza olan desteği sağlamaya çalışıyoruz. Her sene gelişim gösteren bir okuluz bu sene ismimizi daha yükseklerde göstermeye çalışacağız" ifadesini kullandı.