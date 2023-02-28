Hatay’daki depremden sağ kurtulan Adem ve Tülin çifti, yerleştikleri Bursa’da hayatlarını birleştiren evliliğe imza attı.

Hatay’daki depremden sağ kurtulan Adem ve Tülin çifti, yerleştikleri Bursa’da hayatlarını birleştiren evliliğe imza attı.

Hatay’da 2 yıl önce tanışan ve kendi aralarında nişan yapan Adem Akçe (34) ve Tülin Sümbül (29), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremle evlerinden son anda çıkabildi. Yaşadıkları evleri yıkılan Adem ve Tülin çifti, Hatay’ın Antakya ilçesinden Bursa’ya geldi. hayalini kurdukları düğün için aldıkları çeyizler ise enkaz altında kaldı. Yaşadıkları korku dolu anları halen yaşayan çift, kaldıkları otelin de desteği ile dünya evine girdi.

Otel çalışanlarının da katıldığı törenle nikahları kıyılan çiftten Adem Akçe, “Hatay’da hayat durduğu için mecburen buraya geldik. 12 gün oldu bizde buraya geleli. Geldiğimizde AFAD’a gittik. Soy ismimiz tutmadığı için sorun yaşayabilirdik. Allah herkesten razı olsun. Geçtiğimiz hafta nikah tarihini aldık. Mobilya üzerine işim vardı. Bursa’da böyle bir işim olursa, mesleğimi icra etmek istiyorum. Artık burada hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Hatay’da yıkılan evimizle birlikte hatıralarımız, aldığımız düğün eşyalarımız gitti. Şükür halimize, elimiz ayağımız tutuyor. Yeniden kurar, yeniden eşyalar alabiliriz” dedi.

Nikahının kıyılmasıyla Akçe soyadını alan Tülin ise, “Hatay Antakya ilçesinde yaşıyorduk. Depremin olmasıyla birlikte canımızı nasıl kurtardık bilmiyorum. 10 gün gibi oralarda kaldık. Daha sonra buraya gelmeye karar verdik. AFAD’a yerleştik. Sonra bizi otele gönderdiler. Bizde hayalini kurduğumuz evliliğe adım atmak istedik. Tek tek ayrı ayrı yerlere de gönderilebilirdik. Bugün de nikahımız yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Biz şimdi yeniden bir hayat kurmak istiyoruz. Ben kasiyerlik yapıyorduk. İnşallah burada iş imkanı bulursak, evimizi de kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çifti 12 gündür ağırlayan Gönlüferah Otel Müdürü Uğur Kurtuluş, “Yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü yaşadık. İlk günden itibaren AFAD ve STK’lar ile birlikte bir hazırlık içerisine girdik. Misafirlerimizi otelimizde ağırlamaya başladık. Nişanlı çiftin nikah hayallerini gerçekleştirmek için arkadaşlarla birlikte bir organizasyon düzenledik. Onları bu zor günlerinde mutlu etmeye çalıştık. Umarım bir nebze de dokunabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Çiçeği burnunda çiftin nikah şahitliğini ise, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Bursa İl Turizm Müdürü Kamil Özer, Gönlüferah Oteli Müdürü Uğur ve Akbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Akbaş yaptı.