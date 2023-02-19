Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 7’si deprem ile yıkılan, 1’i sonradan yıktırılan 8 binanın enkazı ayrı ayrı güvenli alanlara boşaltıldı. Binalardan geriye fotoğraf, oyuncak, kıyafet, seccade, halı, ayakkabı ve ev eşyaları kalırken, binaların enkazlarının polis kontrolü altında tutularak incelenmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 7’si deprem ile yıkılan, 1’i sonradan yıktırılan 8 binanın enkazı ayrı ayrı güvenli alanlara boşaltıldı. Binalardan geriye fotoğraf, oyuncak, kıyafet, seccade, halı, ayakkabı ve ev eşyaları kalırken, binaların enkazlarının polis kontrolü altında tutularak incelenmesi bekleniyor.

’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak’taki Sözel Apartmanı ve Galeria İş Merkezi ile merkez Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı’nda bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi’ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi’ndeki Hisami Apartmanı yıkıldı. Hasar gören Bağlar ilçesindeki Altınkaya Apartmanı da boşaltıldıktan sonra yıktırıldı. Yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından iş makineleri aracılığıyla taşınan 8 binanın hafriyatı, Büyükşehir Belediyesi Dokuzçeltik hafriyat alanında ayrılan bölüme ayrı ayrı döküldü. Hafriyatların her birine hangi binaya ait olduğunu belirten tabelalar yerleştirildi. Depremin ilk günü alana getirilen hafriyata karışık tabelası asıldı. Sonraki günler her binanın hafriyatı ayrılarak, tabela dikildi. Polis ekipleri de hafriyat alanında güvenlik önlemi aldı. Hafriyatta bina sakinlerinden geriye kalan fotoğraf, oyuncak, kıyafet, seccade, halı, ayakkabı ve ev eşyaları olduğu görüldü. Harfiyat alanında toplanan enkazların detaylı inceleneceği öğrenildi.

Öte yandan, 6 yapının altından 407 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan vatandaşların cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.