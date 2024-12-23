Sivas Belediyesi ve Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği tarafından düzenlenen 4-6 yaş arası çocuklara yönelik “Hayalimdeki Ev” isimli ödüllü resim yarışması sona erdi.SİVAS (İGFA) - Düzenlenen yarışmaya toplam 480 çocuk katıldı. Her çocuğun kendi hayalindeki evi çizdiği resimler; yaratıcılık ve hayal gücü, renk kullanımı ve kompozisyon, konuya uygunluk, genel estetik değer, veli iş birliğine başvurmama gibi kriterler ışığında değerlendirildi.

PDR ve çocuk gelişim uzmanı, okul öncesi eğitim öğretmeni, resim öğretmeni, görsel sanatlar uzmanı ve mimarların oluşturduğu jüri tarafından dereceye giren ilk 10 resim birinci olarak belirlendi. Seçilen 10 eser Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği tarafından 3 boyutlu olarak modellenecek. Miniklerin hayalleri, bu çalışma sayesinde somut bir esere dönüşecek.

Yarışmaya katılım gösteren tüm öğrencilerin çizimleri 28, 29 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde Fidan Yazıcıoğlu kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Aynı zamanda 30 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren çocuklara Sivas Belediyesi tarafından bisiklet hediye edilecek.

Birinciliği paylaşan on resim sahibi ise şöyle;

• 30 nolu çizim

Elif Duru Hardal - İsmail Işık Anaokulu (6 yaş)

• 80 nolu çizim

Gökçen Umay Erol- Melek Reşit Hanım Anaokulu (4 yaş)

• 153 nolu çizim

Ayşe Deniz Apaki -Vali Reşit Paşa İlkokulu (5 yaş)

• 190 nolu çizim

Asya Mina - Öztürk Tuzlugöl Anaokulu (5 Yaş)

• 207 nolu çizim

Zeynep Ravza Aktaş - İnönü İlkokulu (6 yaş)

• 225 nolu çizim

Birce Maral Bulut - Fatih İlkokulu (5yaş)

• 247 nolu çizim

Fatma Temiz - Vali Reşit Paşa Anaokulu (6 yaş)

• 326 nolu çizim

Denizalp Işık - Melike Turan Melek Anaokulu (6 yaş)

• 366 nolu çizim

Deniz Meva Durak

• 467 nolu çizim

Bilge Zümra Zerk - Bahçeşehir Koleji Anaokulu (5 yaş)