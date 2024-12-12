Fatma Ustaoğlu resim yapma hayaline KO-MEK sayesinde kavuştu. Kalemini hayalleri üzerinde gezdiren Fatma Hanım başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorKOCAELİ (İGFA) - Genç yeteneklerin sanatla buluşmasına öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) hayallerini gerçekleştirmek isteyen yetişkin bireylerin de eğitim aldığı kurum olmaya devam ediyor. Aktif olarak 167 farklı branşta eğitim vererek kültür sanat alanında katkı sağlayan KO-MEK, yıllardır resim kursu eğitimi almak isteyen Fatma Hanımın da hayallerine kavuşmasına ve dilediği gibi resim yapmasına destek oluyor.

SANATA ÖZGÜRCE ADIM ATIN

Müzikten resime, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok sanatsal alanda eğitim veren KO-MEK, alanında uzman eğitmenlerle hayallerini özgürce sanata yansıtmak isteyenlerin adresi oluyor. Hem teorik hem de pratik eğitimlerle kursiyerlerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlayan eğitimler, eğitim sürecinde bireyin sanata olan ilgisinin artmasını ve yeteneklerini bir üst seviyeye çıkartmasını hedefliyor.

“RESİM YAPAMAM KORKUMU KO-MEK İLE YENDİM”

Karşıyaka KO-MEK kurs merkezine yeni dönem itibariyle kayıt yaptıran Fatma Ustaoğlu yıllardır içinde biriktirmiş olduğu resim yapamama korkusunu yenmeyi başardı. Yıllardır resim sanatını hem merak ettiğini hem de yapamam korkusu yaşadığını ifade eden Fatma Hanım konuşmasında, “2 çocuk annesi ev hanımıyım. Resim kursuna hep uzaktan hayranlıkla bakar, bu çizimleri ve objeleri nasıl yapıyorlar diye hep merak ederdim. Ama korkumdan uzak duruyordum. Ben ‘yapamam’ diyordum. Bir arkadaşımın beni ikna etmesi ile KO-MEK resim kursuna başladım. İnsanın ruhunu ve kabiliyetini ortaya çıkaran resimler oluşmaya başlayınca çok mutlu oldum. İlk defa kendi başıma çizimler yapmaya başladım. KO-MEK bizim boş zamanlarımızı çok güzel değerlendirmemize vesile oluyor. Benim hedefim bu işi başarmak ve bunu da yapabildiğimi KO-MEK ile kanıtlayabilmektir” dedi.

ÜCRETSİZ KURSLAR İÇİN ONLİNE BAŞVURU

Kültür ve sanata verdiği eğitim desteği ile binlerce vatandaşa hayallerini gerçekleştirme imkânı sunan KO-MEK şimdiye kadar müzik ve sanat tasarımı alanında 62 bin 821 kişiye eğitim verdi. Sanata gönül vermiş vatandaşlar, KO-MEK kurslarında ücretsiz eğitim alabilmek için www.komek.org adresinden online olarak ücretsiz bir şekilde kolaylıkla kayıt yaptırabilirler.