Ankara’da yaşayan İlknur Gökbulut, kuaför olma hayalini gerçekleştirmek için Düzce’de kursa kayıt yaptırarak şehre yerleşti.

Ankara’da yaşayan İlknur Gökbulut, kuaför olma hayalini gerçekleştirmek için Düzce’de kursa kayıt yaptırarak şehre yerleşti.

Ankara’da yaşayan 41 yaşındaki İlknur Gökbulut, yıllardır hayalini kurduğu kuaförlük mesleği için halk eğitim merkezlerine başvuru yaptı. Ankara’ya yakın olan şehirlere de başvuru yapan Gökbulut, Düzce Halk Eğitim Merkezinden çağrıldı. Şehir değiştiren Gökbulut, Düzce’ye yerleşti.

Düzce Halk Eğitim Merkezinde eğitimlere katılan Gökbulut, "Ankara’dan buraya sırf bu kurs için geldim. Tesadüf oldu buraya gelmem. Kayıt oldum, burası çıkınca ev tutup Düzce’ye yerleştim. Öğrenmenin asla yaşı yoktur" dedi. Kuaförlük kursunda emeği geçenlere teşekkür eden Gökbulut, "Tek amacım bu işi yapmak, hayalim bu" diye konuştu.