Etnografya Müzesi’nde "Hayalden Fırçaya Zarafet” minyatür sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ankara’da bulunan Etnografya Müzesi’nin Meral Batmaz tarafından açılan sergi "Hayalden Fırçaya Zarafet” minyatür sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Başkentliler, sergiyi 17-30 Aralık tarihlerinde ziyaret edecek.

Emekli olduktan sonra minyatür yapmaya başladığını belirten Meral Batmaz, “Emekli olduktan sonra da hobi olarak bir şeyler yapmak istediğim için tespihle başlayıp sonra da minyatüre geçtim. Geçmiş ve geleceği hayallerle birleştirmek istedim. Gördüğüm, gezdiğim yerleri resmetmek istedim. Hepsinin ayrı ayrı anlamı ve hikayesi var. Serginin amacı gençlerin görmesi. Hayallerinde geçmişle geleceği birleştirmeleri bir de bilinmeyen, görülmeyen şeylerin daha çok gündeme taşınması ve insanları bilgilendirmek amaçlı. Kuru yaprak üzerine olan, bir de ayna üzerine olan çalışmalarım var. Vakti boş geçirmeden okuduklarımızla gördüklerimizle birleştirip geleceğe yönelik gençlere örnek olmak istedim. Sergim ayın 30’una kadar açık kalacak. Pazartesi son günümüz” diye konuştu.