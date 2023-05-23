Düzce Belediyesi her yıl Dünya Çevre Koruma Haftası etkinliklerinde düzenlediği resim yarışmasının bu yılki teması ‘Hayal gücünüz temiz şehir’ başvuru şartlarını açıkladı. Yarışmada dereceye girenlere sürpriz hediyeler verilecek.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, her yıl düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği resim yarışmasının detaylarını açıkladı. Dünya Çevre Koruma Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışma, çocuklara temiz çevre farkındalığı aşılamak ve sorumluluk bilincinin sanatla ilişkilendirmek amacıyla düzenlenecek. Yarışma şartlarında yer alan bilgilere göre; 6-10 yaş arasındaki çocuklar serbest teknikle (pastel boya, sulu boya ya da kuru boya vs.) hayal güçlerini yansıttıkları resimlerle Whatsapp üzerinden ilgili komisyona ulaştıracak.

Dereceye girenlere sürpriz hediyeler

Yarışmanın diğer şartları ise şöyle; 35x50 cm boyunda resim kağıdının kullanılacağı çalışmalar, özgün eserlerden oluşacak. Yarışmacılar kendi adına yalnız bir eserle başvuracak, eserlerin sağ alt köşesine adı, soyadı, yaş ve iletişim bilgisi yazılacak. Yarışmacıların 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren saat 10:00 – 16:00 arasında hem eser görselini hem de eseri anlatan bir dakikalık videoyu 0533 788 81 81 numaralı hat üzerinden ulaştırması gerekiyor. Düzce Belediyesi heyetinin yapacağı değerlendirme sonucunda dereceye girenler için sürpriz ödüller verilecek.