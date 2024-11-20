Resim sanatında 24 yıllık tecrübesiyle muhteşem eserlere imza atan Mahyar Zarei ve öğrencilerinin "Hayal Gücü" isimli karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu’nun açılışını gerçekleştirdiği sergi, 23 Kasım tarihine kadar AKM İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir. Yağlı boya, sulu boya, akrilik ve karakalem tekniği ile yapılan özel ve eşsiz eserlerin yer aldığı karma resim sergisi, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergide hayvan figürleri, doğa manzaraları, insan portreleri gibi birçok eser dikkat çekti. Sergi açılışının ardından hiperrealizm tarzında çalışmalar yapan Mahyar Zarei’ye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından çiçek takdim edildi.