Trabzonlu öğrenci Haktan Hüseyin Birlik, ’’Hayal gücüm kalemimden kağıda dökülüyor’’ adlı projede ’’Furkan’ın uzaya yolculuğu’’ adlı hikayesi ile Romanya ve Yunanistan’dan 185 öğrencinin de katıldığı yarışmada birinci oldu.

Trabzon Ortahisar ilçesi Soğuksu İstiklal İlkokulu öğretmenlerinden Yasemin Akyüz’ün önderliğinde e-twining projesi kapsamında aralarında Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerin bulunduğu 185 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen resmin hikayeleştirilmesiyle başlayan ’’Hayal gücüm kalemimden kağıda dökülüyor’’ adlı projede 3. ve 4. sınıflar arasında 3/A Melek Zengin İloğlu’nun sınıfından Haktan Hüseyin Birlik’in ’’Furkan’ın uzaya yolculuğu’’ adlı hikayesi birinci oldu.

Birlik, hikâyenin yer aldığı” Furkan’ın uzaya yolculuğu” kitabı dolayısıyla okulunda imza günü düzenlendi. Birlik, bu tarz yarışmalar ve başarıların Trabzon’un tanıtımı için iyi bir referans olması ve çocukları çeşitli alanlarda başarıya teşvik etmesi adına arttırılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.