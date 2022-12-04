Kepez’e kazandırılacak 32 derslikli Yenimahalle İlkokulu’nun temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hayal edilerek, 7 gün sonra inşaatına başlanan Türkiye’de bir başka okul yoktur” dedi.

Kepez’e kazandırılacak 32 derslikli Yenimahalle İlkokulu’nun temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hayal edilerek, 7 gün sonra inşaatına başlanan Türkiye’de bir başka okul yoktur” dedi.

Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla ilçeye yeni bir okul daha kazandırılıyor. 32 derslikli Yenimahalle İlkokulu’nun temeli törenle atıldı. Öğrencilerin folklor gösterisi ile renk kattığı törende, Kepez’e yeni bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Antalya’da yapmaktan en çok hoşlandıklarımızın başında geleceğimize yatırım mahiyetinde yeni okullar yapmak geliyor. Dinimizin ilk emri olan ‘oku’mayı merkeze alan bu yatırımları daha büyük bir heyecanla sürdüreceğiz. Şehrimize 32 derslikli bir okul daha kazandırıyoruz. Yeni Mahalledeki bu yatırım için bir teşekkürü ifade etmek gerekir. Bugün şehirleşen bu mahalle bir zamanlar yoğun bir gecekondunun olduğu, ama Antalya’nın da eski mahallelerinden birisiydi. Buraya bir okul alanının ayrılmasına vesile olan bizden evvelki belediyeci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

“Hayal ettik, yapımına 7 günde başladık”

Yeni bir okulun yapılma serüvenini anlatan Başkan Tütüncü, “Okulumuzu ziyaretimiz sırasında okul müdürümüz salon için bizden destek istedi. Bizde salon değil, buraya yeni bir okul yapalım dedik. Ogün öğretmenler odasında aldığımız bu karardan hemen 7 gün sonra iş makinaları okulun temelini kazmaya başladı. Hayal edilerek, 7 gün sonra inşaatına başlanan Türkiye’de bu kadar hızlı yapılan bir başka okul yoktur. Huzurlarınızda hayır severlerimize de kocaman teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kepez’de açılışlara vakit yetiştiremiyoruz”

Temel atma töreninde konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, ”Kepez’de artık açılış yapmaya vakit yetiştiremiyoruz” dedi. Yazıcı, Kepez’e yapılan Yenimahalle İlkokulu’nun ilk etapta 24 derslikli olduğunu, Antalya Milletvekillerinin girişimiyle derslik sayısının 32 dersliğe çıkartıldığını bildirerek, teşekkür etti. Vali Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü; “Şehrimizin en çok nüfusunun artış gösterdiği bu ilçemizde eğitimi binalarla süslerken, ikili öğretimi de çok kısa sürede bitirirken, bir yandan da eğitimde nitelik ve kalite çalışmalarımız devam ediyor. Eğitimin niteliğini artırmak, bölgedeki çocuklarımızı dünyaya, geleceğe daha iyi hazırlamak amacıyla çeşitli çalışmalarımız var. AHENK ve ASİS adı altında yürüttüğümüz iki güzel çalışmamız var. Bu iki projelerimizin özellikle ASİS’in ana gövdesi, ana merkezi Kepez”diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yenimahalle İlkokulu’nun temelinin ilk harcı butona basılarak atıldı. Temel atma törenine AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.