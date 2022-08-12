ABD’nin Hawaii Adası’nda çalılık alanda çıkan yangın, şu ana kadar 9 bin 800 hektar alanı küle çevirdi.

ABD’nin Hawaii Adası’nda çalılık alanda çıkan yangın, şu ana kadar 9 bin 800 hektar alanı küle çevirdi.

ABD’ye bağlı Hawaii Adası’nın 7 bin nüfuslu Waikoloa kasabasında geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sürüyor. Alevler evleri tehdit etmezken, şiddetli rüzgar ve kuru hava itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasını zorlaştırıyor. Mauna Loa ile Mauna Kea yanardağları arasında bulunan ABD Ordusu’nun Pohakuloa Eğitim Alanının batı kesimlerinde devam eden “Leilani" yangınında şu ana kadar 9 bin 800 hektarlık alan kül oldu. Toplam 33 itfaiyeci, 7 helikopter ve iş makineleriyle alevlere müdahale sürüyor. Çalışmalara ABD ordusu da destek veriyor.