Hawaii semalarında ortaya çıkan sıra dışı ışık görüntüsü, merak uyandırdı. Mauna Kea Gözlemevi’nden yayınlanan videoda, gökyüzünde spiral şeklinde ilerleyen gizemli ışığın bir süre sonra kaybolduğu görüldü. Subaru-Asahi STAR Kamerası’na 18 Ocak’ta yansıyan gizemli görüntünün, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından aynı gün uzaya gönderilen uydulardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

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Büyük Okyanus’ta bulunan Hawaii’de gökyüzünde spiral şeklinde görülen gizemli ışık merak uyandırdı. Hava olayının ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X’in fırlattığı uydularla bağlantılı olabileceği belirtildi.

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