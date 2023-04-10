Niğde’de gerçekleştirilen “Genç Kızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası"nda Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri Samsun’un gurur kaynağı oldu.

Bölge müsabakalarında derece yaparak Samsun’u Türkiye şampiyonasında temsil etmek hakkı kazanan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri Nurdane Söker 60 kg’da Türkiye 3’üncüsü, Dilek Sakallı 50 kg’da Türkiye 4’üncüsü oldu.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrencilerin müsabakalara üç aylık bir hazırlık sürecinden sonra katıldıklarını belirterek, “İlçemizde kısa sürede yapmış olduğumuz çalışmalar ile müsabakalara katılan ve gayretlerini ortaya koyan öğrenciler emeklerinin karşılıklarını aldılar. Öğrencilermiş ulusal olarak katıldıkları ilk şampiyonada tecrübesizliklerine rağmen bu dereceleri almış olmaları büyük bir başarı ve yetenek göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda öğrencilerimizin daha büyük başarılar kazanacağı ve bu başarının da diğer öğrencileri sportif faaliyetlere yönlenmeleri konusunda örnek ve motive edici olacağı ortadadır. Şampiyonaya hazırlık sürecinde emeği geçen başta 25 Mayıs Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmenleri Murat Aktaş ve Selçuk Bolat olmak üzere veli ve öğrencilerimize ile tüm katkı sunanlara teşekkür ederiz” dedi.