Samsun’un Havza ilçesinde, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerini taşıyan tır dualarla deprem bölgesine yolcu edildi.

Samsun’un Havza ilçesinde, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerini taşıyan tır dualarla deprem bölgesine yolcu edildi.

Samsun Valiliği ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacı Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında depremzedelere ulaştırılmak üzere gün boyun gelen yardım malzemeleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderildi.

Yardım kampanyasının ardından yapılan çağrı ile birlikte vatandaşlar imkanları dahilinde kullanılmamış çocuk maması, katalitik soba, çocuk bezi, elektrikli ısıtıcılar, battaniye, yastık, yorgan, bot, ambalaj süt, kutu konserve gibi yardım malzemelerini Havza Belediye Kültür Merkezi’ne getirdi.

Getirilen malzemeler Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, AK Parti Havza İlçe Yönetimi, AK Parti Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, Havza Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, STK temsilcileri ve gönüllülerce kolilenerek tıra yüklendi. Temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ile doldurulan tır dualar ile yolcu edildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, “Öncelikle yardım çağrımıza hızlı bir şekilde yanıt veren ve yardım malzemelerini bizlere ulaştıran halkımıza teşekkür ediyorum. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise “Halkımızın duyarlılığı ortada kısa sürede bir yarım tırımızı yola çıkardık. İnşallah yarında ikinci tırımızı yola çıkacak. Tüm halkımıza hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yardım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Havza Belediyesi Kültür Merkezimize bekliyoruz. Rabb’im yapılan ve yapılacak yardımları kabul eylesin. Yaşadığımız afette hayatını kaybedenlere Rabb’imden rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim” diye konuştu.