Samsun’un Havza ilçesinde bulunan Kılavuz Ormanı’nda yapılacak olan mesire alanı ve millet bahçesi projesi için çalışmalara başlandı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı hem koruma altına alınmış olacak ve hem de halkımızın nefes alacağı bir ortam olacak "dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Orman Genel Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi’nin talebi ile mesire alanı olarak tahsis ve ilan edilen Kılavuz Ormanında uygulanacak olan Kılavuz Ormanı Mesire Alanı ve Millet Bahçesi proje alanında incelemelerde bulundu. SASKİ Havza Şube Müdürü Mustafa Arslan ve Havza Belediyesinin ilgili birim amirleri ile birlikte projenin uygulanacağı Kılavuz Ormanında incelemelerde bulunan Başkan Özdemir, ilgililerden projede yer alan sosyal tesis, yöresel pazar yeri, spor tesisleri, yürüyüş yolları, peyzaj alanları, bitkisel uygulamalar hakkında bilgiler aldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kılavuz Ormanı Mesire Alanı ve Millet Bahçesi projesinin 170 dekar alanda uygulanacağını belirterek, "Bu alanda hem Havzalı hemşerilerimize hem de bölge insanımıza hitap edecek, farklılıkları ile ilçemiz ve Samsun turizmine katkı sunacak bir proje hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun içinde Belediye olarak ince eleyip sık dokumaktayız. Bir süredir devam eden hazırlık çalışmalarımızın ardından inşallah kısa süre sonra projemizi uygulayacağız. Proje çerçevesinde bu alanda sosyal tesis, yöresel pazar yeri, spor tesisleri, yürüyüş yolları ve peyzaj alanları oluşturacağız. Ayrıca yapılacak olan çalışma ile ormanlık alandaki ağaçların bakımı yapılacak ve yaklaşık 2 bin farklı türde ağaç ve bitki dikerek ormandaki bitki çeşitliliğini arttıracağız. Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı hem koruma altına alınmış olacak, hem halkımızın nefes alacağı bir ortam olacak hem de ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak" diye konuştu.