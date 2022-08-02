Bafra İl Karayolunda yapılabilecek olan genişletme ve bakım çalışmalarının can ve mal güvenliği acısından önemli olduğunu söyledi.

Bafra İl Karayolunda yapılabilecek olan genişletme ve bakım çalışmalarının can ve mal güvenliği acısından önemli olduğunu söyledi.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisi Ceyhun Kır ve beraberindeki teknik ekip Havza’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundular. Ceyhun Kır ve beraberindekiler ilk olarak Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Özdemir Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarla ilgili taleplerini Kır ve beraberindeki teknik ekibe ileterek yapılabilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Başkan Sebahattin Özdemir, karayollarının güvenliğinin önemine dikkat çekerek, “Özellikle Samsun Vezirköprü Karayolu Havza geçişinde bulunan kavşak ve yol geçişleri ile Havza-Bafra İl Karayolunda yapılabilecek olan genişletme ve bakım çalışmaları halkımızın can ve mal güvenliği acısından önem arz etmekte. Bu noktalarda yapılacak çalışmalar ile yol daha güvenli hale gelecektir” dedi.

Ziyaretin ardından Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve protokol üyeleri, tehlike arz eden keskin viraj ve yolun daraldığı alanlarda incelemelerde bulundular. Ekip, daha sonra Tarihi Kurt Köprü Yolu’nu inceledi.

Özdemir, yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki tarihi Kurt Köprü yolunun yine karayolları tarafından yaptırıldığını belirterek, “İnşallah bu yolumuz kısa sürede tamamlanacak. Tarihi köprünün bölge turizmine kazandırılması için önemli olan bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.