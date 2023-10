29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü nedeni ile Samsun’un Havza ilçesinde Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi iş birliği ile vatandaşlara ve esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Cumhuriyet’in 100. yıl nedeniyle Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediye Başkanlığı tarafından Havza’da vatandaş ve esnaflara yönelik Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı. Havza Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından ilçenin her yerinin bayraklara donatılması sağlandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 100. yılı kutlanan Cumhuriyet’in temellerinin Havza’da atıldığını belirterek, “Temellerinin 105 yıl önce temellerinin ilçemizde atıldığı Cumhuriyetimizin 100. yılında Havza Kaymakamlığımız ile iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle esnafımıza bayrak dağıttık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Muhterem Havzalılar! İlk cüreti, İlk cesareti gösteren, ilk teşkilatı yapan sizlersiniz. İnkılap ve Cumhuriyet tarihinde kahraman Havza’nın ve Havzalıların büyük bir yeri vardır.’ Sözlerine mazhar olan ilçemizde Cumhuriyetimizin 100. yılı büyük bir coşku ile kutlanmakta. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim için her zaman gurur kaynağıdır. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıracağız. Bayrağımız, bizim en önemli birleştirici unsurlarımızdan birisidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli bir günde her evin balkonunda, her dükkanın camında bayrağımızı görmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.