Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunabilmek amacıyla Kevser Camisi ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı’na Wi-Fi cihazları yerleştirildiğini açıkladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunabilmek amacıyla Kevser Camisi ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı’na Wi-Fi cihazları yerleştirildiğini açıkladı.

Havza Belediyesi tarafından vatandaşların TC kimlik numaraları ile giriş yaparak sınırsız olarak kullanacakları ücretsiz internet hizmeti faaliyete girdi. Kevser Camisi ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı’na yerleştirilen 3 adet Wi-Fi cihazı ile vatandaşlar artık bu bölgede internete ücretsiz olarak ulaşma imkanına sahip oldu. Şu an için Kevser Camisi ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı’na sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmeti veren Havza Belediyesi ilerleyen zamanlarda hizmet ağını geliştirmeyi hedefliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar akıllı telefon veya tabletlerinden Wi-Fi ayarlarına gelerek buradan Havza Belediyesi ağ girişini seçerek TC kimlik numaralarını girdikten sonra ücretsiz internete erişim sağlayabilecek.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, ülke ve dünya gündemini güvenli ve ücretsiz olarak takip edebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe merkezimizde 3 adet Wi-Fi cihazı ile ücretsiz internet noktası oluşturduk. Çağımızda birçok konuda bilgilenmek amacıyla kullanılan interneti Havzamıza ücretsiz ve güvenli olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kevser Camisi ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı’na vermeye başladığımız Wi-Fi hizmet ağını ilerleyen zamanlarda daha da genişleterek Havza Belediyesi olarak her zaman yeniliklere öncü olmak amacıyla adım atmaya devam edeceğiz” dedi.