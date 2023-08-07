Samsun Havza Belediyesi tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerleri ilaçlanarak uçkun ve pis kokunun önüne geçiliyor.

Samsun’un Havza ilçesinde çevre ve temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerleri ile ilgili çalışmalar da yürütülüyor. Çalışmalar çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Temizlik İşleri Şefi Savaş Gültekinli koordinesinde ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerleri ilaçlanarak uçkun ile mücadele ve sıcak havalarda oluşabilecek pis kokunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, her zaman vatandaşın sağlığını düşündüklerini ifade ederek, “İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumu önleniyor ve ayrıca sıcak havalardan oluşan kokunun önüne geçmek için çalışıyoruz” dedi.