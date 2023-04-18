Samsun’un Havza ilçesinde bulunan Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i, Kadir Gecesi münasebetiyle ziyarete açıldı.

727 yıllık tarihi ile ilçenin en eski camisi olan Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif, her yıl Kadir Gecesi’nde ziyarete açılıyor. Havza’nın Kaplıcalar mevkisinde bulunan ve 1296 yılında Yörgüç Paşazade Mustafa Bey tarafından İmaret Mahallesi’nde inşa ettirilen camide Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i muhafaza ediliyor.

Kadir Gecesi’nde kılınan teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif dualar ve salavatlar ile cami imam-hatibi Fahrettin Gündüz tarafından ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler sıraya girerken, görenler duygulu anlar yaşadı. Ziyaret sabah namazına kadar devam etti.