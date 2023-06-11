Samsun’un Havza ilçesinden hacca gidecek olan hacı adayları dualar ile kutsal topraklara yolcu edildi.

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Kevser Camii önünde program düzenlendi. Hacı uğurlama programına katılan Havza Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Şahin, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını tebrik etti. Şahin, “Öncelikle Rabbim niyetlerinizi kabul etsin. Bizlerden kutsal topraklara selam iletin. Özellikle mazlum İslam coğrafyasından kutsal topraklara gelen hacı adaylarına her zaman yanlarında olduklarımızı söyleyin ve selamlarımızı iletin” dedi.

Hacı adayı Bayram Bayraktar, yaklaşık 7 yıldır beklediğini ifade ederek “Rabbim bizlere nasip etti. İnşallah hacca gitmek isteyen herkese nasip eder. “dedi.

Yapılan duaların ardından 10 kişilik hacı kafilesi yakınları ve sevenleri tarafından kutsal topraklara yolcu edildi.