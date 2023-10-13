Samsun’un Havza ilçesinde cuma namazı sonrası, İsrail’in Gazze’ye saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için basın açıklaması yapılarak gıyabi cenaze namazı kılındı.

Havza Belediyesi, Havza Müftülüğü ve STK’lar iş birliğiyle düzenlenen programda basın açıklaması okundu ve İsrail’e tepki gösterildi. İsrail’in Gazze’ye saldırılası sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli Müslümanlar için dualar edildi. Ayrıca cuma namazı öncesi tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Basın açıklamasının ardından Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Muammer Düzgün, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.