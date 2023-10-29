Samsunun Havza ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı ve kortej yürüyüşü yapıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş, ilçedeki Atatürk Evi önünden başlayarak Mehmetçik Meydanı’nda son buldu. Türk bayrağı ile 100 gencin meşale taşıdığı kortej yürüyüşü renkli anlara sahne oldu. Fener alayına Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Musfata Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Sağlam, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Şoförler Odası Bakanı Ertuğrul Pekbolat, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.