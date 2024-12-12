Samsun’un Havza ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Havza Müftülüğü öncülüğünde, Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle Yeni Mahalle Sünnetçi Camisi’nin alt katında oluşturulan merkez, oyun ve eğitim alanları, çok amaçlı salon ve açık spor sahası gibi birçok imkân sunuyor.

"Gençlerimizi doğru yere yönlendirelim"

Törende konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı, merkezin gençler için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Müftü Alıcı, "İlçemizde müftülüğümüze ait böyle bir tesis yoktu. Allah’ın izni ve hayırseverlerimizin katkılarıyla bu eksik giderildi. Bu eser, devlet-halk iş birliğinin güzel bir örneğidir. Gençlerimiz burada dini konularda doğru bilgiler alacaklar ve yanlış yönlere sapmalarının önüne geçilecek. Gençlerimizi buraya yönlendirelim, herkesten Allah razı olsun” dedi.

"Gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, belediye olarak ibadethane ve okullara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan İkiz, "Gençlerimiz için yapılan her projeye destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tür tesislerin sayısının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

"Milli ve manevi donanımla gençlerimizi yetiştiriyoruz"

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncelikli hedeflerinden birinin gençlerin ve ailelerin manevi açıdan donanımlı yetişmesi olduğunu belirtti. İl Müftüsü Çakır, "Gençlerimizi camiyle ve doğru bilgilerle buluşturacak olan bu eser, hem ilçemiz hem de ülkemiz için büyük bir kazanım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz güvende olacak"

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise merkezin gençlerin güven içinde öğrenip sosyalleşeceği bir yer olacağını vurguladı. Kaymakam Ayvat, "Çocuklarımız burada gönül rahatlığıyla zaman geçirecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tüm halkımızdan çocuklarını bu merkeze yönlendirmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.