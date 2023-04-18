Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ’Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri Projesi’nde ihale sürecinin tamamlandığını, ilk kazmanın bayram sonrası vurulacağını açıkladı.

Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri Projesi’nde yer teslimi öncesi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve DOKAP Başkan Vekili Şeref Demir alanda incelemelerde bulundu.

Alan ziyareti öncesi DOKAP Başkan Vekili Şeref Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ederek DOKAP ve Havza Belediyesi arasında destek protokolü imzalanan Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri Projesi’nde gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Özdemir, “Havza Belediyesi tarafından bir süredir yürütülen ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olan istimlak çalışmalarının ardında yapılan projelendirme çalışmaları tamamladık. Bizim için çok önemli olan ’Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri Projesi’ için Havza Belediyesi ve DOKAP arasında destek protokolünün ardından ihale süreci tamamlandı ve inşallah bayram sonu yer teslimini yaparak projemizin ilk kazmasını vuracağız” dedi.

Başkan Özdemir, "Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan, halkımızın, ilçemize gelen misafirlerin, yöresel ürün üreten üreticilerimizin ve pazar esnafımızın yazın tozdan ve sıcaktan, kışın ise soğuk ve çamurdan kurtaracak olan, yine halkımızın sağlıklı, nezih, hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayarak hizmet kalitesinin artacak olan ’Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri Projemizi’ hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

DOKAP Başkan Vekili Şeref Demir ise Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri’nin Havza’ya hayırlı olmasını temenni etti.