Samsun’un Havza ilçesine yapılacak olan yöresel ürün ve kapalı pazar yerinin destek protokolünde konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Vatandaşlarımızı yazın tozdan ve sıcaktan, kışın ise soğuk ve çamurdan kurtaracak olan, yine halkımızın sağlıklı, nezih, hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayarak hizmet kalitesinin artacak olan yöresel ürün ve kapalı pazar yeri projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Samsun’un Havza ilçesine yapılacak olan yöresel ürün ve kapalı pazar yerinin destek protokolünde konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Vatandaşlarımızı yazın tozdan ve sıcaktan, kışın ise soğuk ve çamurdan kurtaracak olan, yine halkımızın sağlıklı, nezih, hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayarak hizmet kalitesinin artacak olan yöresel ürün ve kapalı pazar yeri projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Havza Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yöresel ürün ve kapalı pazar yerinin istimlak çalışmaları 3 milyon lira bütçe ile tamamlandı. Havza Belediyesi ve DOKAP arasında destek protokolü Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı. Protokol ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan, halkımızın, ilçemize gelen misafirlerin, yöresel ürün üreten üreticilerimizin ve pazar esnafımızın yazın tozdan ve sıcaktan, kışın ise soğuk ve çamurdan kurtaracak olan, yine halkımızın sağlıklı, nezih, hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayarak hizmet kalitesinin artacak olan yöresel ürün ve kapalı pazar yeri projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Başkan Özdemir yaklaşık 3 milyon liraya mal olan kamulaştırma çalışmalarımın ardından alanın temizlenmesi ve proje hazırlıklarına geçildiğini ifade ederek, "Proje aşaması tamamlanan yöresel ürün ve kapalı pazar yerimiz DOKAP’tan sağlanan yüzde 60 destek ile inşa edilecek. İnşallah kısa sürede ihale aşamamızı tamamlayarak projemizi hayata geçireceğiz. Yöresel ürün ve kapalı pazar yerimiz 2 bin 473,28 metrekare alan üzerinde çelik konsekrasyon ve üzeri kapalı bin 709,00 metrekare kullanım alanına sahip olacak" diye konuştu.