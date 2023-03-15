Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığındaki heyet Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret ederek ilçe yapılacak ve yapılması planlanan tarımsal yatırımları görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in makamında gerçekleştirilen ziyarette Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve beraberindeler eşlik etti.

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesince kırsal kalkınmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan tarımsal yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da kırsal kalkınmanın sağlanması için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza’nın kırsal alandaki kalkınması için tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, “İlçemizde tarımsal üretim büyük önem arz etmekte. İnşallah Havza OSB’mizde kurulacak ve tarımsal ürün işleyen fabrikaların artması ile tarımsal üretimin önemi daha da artacak. Bu amaçla çiftçimize destek olacak çalışmalarımızı önemsiyorum” dedi.

Başkan Özdemir ve beraberindekiler daha sonra Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.