Samsun’un Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) yapılacak medikal yatırımında 500 kişi istihdam edilecek.

Yatırım yapacak firmanın yetkilisi Müfit Erden başkanlığındaki heyet, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman’ın makamında gerçekleşen ziyarette firma yetkilisi yatırım hakkında bilgi vererek, medikal tekstil ve teçhizat üretimi yapacak olan firmalarında 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise hayata geçirilecek yatırım ile Havza OSB’de istihdam sayının artacağını belirterek, “İlçemizin geleceği olan OSB’mizde her geçen gün istihdam edilen ve edilecek kişi sayısı artıyor. Bundan dolayı oldukça mutluyuz. Havza Belediyesi olarak diğer kurumlarımız ile birlikte ilçemizde mesleki eğitim kurslarımızın açılması ve bu sayede yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımız yoğunlaştırdık” dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman da öncelikle yatırımcılara teşekkür ederek, “Havza OSB ilçemizin gözbebeği. İkmal yollarına yakınlığı ile yatırımcıların gözdesi olan Havza OSB kendisine yatırımcı çekmeye devam ediyor. Alan genişleme çalışmaları tamamlandığında Havza OSB daha fazla yatırımcı ile daha fazla kişiye iş imkanı sağlayacak. Bizler de bu bilinç ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. İnşallah kısa süre sonra inşası başlayacak yatırımımız ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.