Samsun Valisi ve Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen Havza OSB toplantısında bir metal firması tarafından yapılacak olan 10 milyon liralık yatırım için 14 bin metrekare alan tahsisi gerçekleştirildi.

Samsun Valisi ve Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen Havza OSB toplantısında bir metal firması tarafından yapılacak olan 10 milyon liralık yatırım için 14 bin metrekare alan tahsisi gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği’nde düzenlenen toplantıda görüşülen gündem maddelerinin ardından 120 kişinin istihdam edileceği ve 10 milyon liraya mal olacak olan yatırım için yer tahsisi karara bağlandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza OSB’nin gelişmesi ve genişlemesi için çalışmalara devam edildiğini belirterek yeni yatırımı Havza’ya ve bölge ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise yeni yatırımın Havza OSB’ye hayırlı olmasını dileyerek, “Havza OSB’ye her geçen gün daha da talep artmakta. İnşallah önümüzdeki dönemde Havza artık göç alan bir ilçe olacak” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de “Havza OSB Karadeniz’in en büyük OSB’si olma yolunda hızlı büyümekte. Yatırımcılarımızın talebi her geçen gün artmakta. İnşallah kısa sürede Havza’da istihdama bağlı göç tersine dönecek. Havza OSB Havzamız, bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkıda bulunacak. Havzalı hemşerimize Havza OSB’ye yapmış olduğu yatırım için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.