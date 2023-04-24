Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Samsun’un Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Mehmet Oğuz Ertuğ atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafında uzun zamandır görevlendirme olarak devam eden Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ asaleten getirildi. Oğuz Ertuğ yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır Havza’da değişik okullarda idarecilik görevlerinde bulunduk. Havzalı olmamız nedeniyle ilçenin her şeyini bilmekte ve eğitim camiamız olmak üzere vatandaşlarımızın birçoğunu tanımaktayız. İlçemizde var olan eğitimin kalitesini daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Oğuz Ertuğ’un öz geçmişi

1976 yılında Samsun’un Havza ilçesinde doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans, Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans mezunu olan Mehmet Oğuz Ertuğ, Sakarya Üniversitesinde Önleyici Rehberlik Hizmetleri alanında yüksek lisansını tamamladı.