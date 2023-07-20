Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza ilçesinde yapılan Mekanik Katlı Otopark’ın açılışı yarın düzenlenecek törenle yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza ilçesinde 5 katlı 340 araç kapasiteli mekanik katlı otopark inşa edildi. Araç test aşamalarının tamamlanmasının ardından Mekanik Katlı Otopark için açılış günü belli oldu. Yerli mekanik sistemle çalışacak otopark için yarın (21 Temmuz Cuma) açılış töreni düzenlenecek. Törenle birlikte hizmet vermeye başlayacak otoparkta otomobilleri sürücüler değil, asansörlü mekanik sistem park edecek. Araçlar yine aynı sistemle park alanından alınıp sahiplerine teslim edilecek.

“Çok önemli bir yatırım”

Kentte büyük yatırımları tek tek hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Havza Mekanik Katlı Otopark da çok önemli yatırımlarımızdan birisi. Kent trafiğini rahatlatmak için hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Havza Mekanik Katlı Otopark, ilçe için çok büyük bir öneme sahip. Bu yatırım Havza’da yaşanan parklanma sorununa kalıcı bir çözüm getirecek. Yarın açılışı gerçekleştirilecek Havza Mekanik Katlı Otoparkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı saat 14.00’te gerçekleştireceğimiz açılış törenine katılmaya davet ediyorum” dedi.