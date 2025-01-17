Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sağlık turizminde Karadeniz Bölgesi’ne öncülük ediyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağlı Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Karadeniz Bölgesi’nde kas-iskelet sistemi hastalıkları, MS, Parkinson, felç ve kanser tedavisi sonrası lenfödem gibi rahatsızlıkları tedavi ederek 2024’te 4 bin 44 hastaya hizmet verdi. Merkez, sağlık turizminin gelişiminde önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Havza Termal Oteli ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulamalı eğitim imkânı sunarak, teorik bilgilerini pratikle birleştirmelerine ve sektöre nitelikli profesyoneller kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Havza’nın doğal termal su kaynakları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve sinirsel sorunlar gibi hastalıklarda etkin tedavi imkânı sunuyor. Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlu hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, “Termal suyla tedavi, hastaların iyileşme süresini hızlandırıyor ve tedaviye yanıt oranlarını artırıyor. OMÜ Tıp Fakültesi ve diğer sağlık bölümlerinden gelen öğrencilere gerçek klinik ortamda uygulamalı eğitim fırsatları sunuyoruz” dedi.

Hastaların iyileşme süreci psiko-sosyal destekle hızlandırılıyor

Her gün ortalama 250 hastaya hizmet verdiklerini, kişisel tedavi yöntemleri ve psiko-sosyal destekle iyileşme süreçlerini hızlandırdıklarını belirten İlhanlı, “Termal suyun iyileştirici gücünden faydalanarak hastalarımıza daha hızlı ve etkili bir tedavi süreci sunuyoruz. Termal suyla yapılan tedavi seansları, hastaların iyileşme süreçlerini hızlandırıyor ve tedaviye yanıtlarını artırıyor. Ayrıca, termal havuzlar, sauna ve hamam gibi imkanlar, hastaların hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenmelerine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural ise “Merkezde turizm ve fizyoterapi bölümlerindeki öğrencilere uygulamalı eğitim sunarak, sektöre nitelikli profesyoneller kazandırıyoruz” diye konuştu.

Konforlu tedavi ve ekonomik avantajlar

40 odalı ve 88 yatak kapasiteli tesis, sağlık ve konaklamayı bir arada sunarak hastaların tedavi süreçlerini konforlu bir ortamda geçirmesini sağlıyor. Merkez, hastalarına çeşitli indirimli fırsatlar da sunuyor. 10 gün ve üzeri konaklamalarda yüzde 25, kamu emeklilerine yüzde 15, şehir yakınlarındaki konuklara ve gazilere yüzde 20 indirim uygulanıyor. Ayrıca, 15 kişi ve üzeri toplu konaklamalar için yüzde 10 indirim fırsatı sağlanıyor.