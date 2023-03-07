Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları TOHM baraj geçme yarışmalarında kürsüde ilk 3 sıraya ambargo koydu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları TOHM baraj geçme yarışmalarında kürsüde ilk 3 sıraya ambargo koydu.

Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Ulusal Gelişimligi 1. İl İçi Vize ve TOHM Baraj Geçme Müsabakasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük başarıya imza attı.

Yapılan müsabakalar sonunda Spor A.Ş sporcuları ve aldıkları sonuçlar şu şekilde:

Elif Nur Arduç

50 m serbest stilde 1.

100 m serbest stilde 1.

200 m ferdi karışık stilde 1.

50 m kelebek stilde 2.

100 m kelebek stilde 2.

(SEM Barajlarını geçti)

Mehmet Dağhan Çaylan

50 m sırtüstü stilde 1.

100 m sırtüstü stilde 1.

100 m serbest stilde 1.

200 m ferdi karışık stilde 2.

50 m serbest stilde 2.

400 m serbest stilde 2.

(SEM barajlarını geçti)

Cansu Uçan

50 m kurbağalama stilde 1.

100 m kurbağalama stilde 1.

200 m kurbağalama stilde 1.

200 m ferdi karışık stilde 3.

(SEM barajlarını geçti)

Ceren Ateş

50 m sırtüstü stilde 1.

100 m sırtüstü stilde 1.

50 m kelebek stilde 3.

Doruk Çavdar

100 m serbest stilde 1.

50 m serbest stilde 2.

400 m serbest stilde 2.

50 m kurbağalama stilde 3.

Çağan Sarıaslan

200 m ferdi karışık stilde 2.

400 m serbest stilde 4.

50 m sırtüstü stilde 4.

Ela Savaşçı

50 m sırtüstü stilde 3.

200 m ferdi karışık stilde 3.

Mehmet Eren Kalkan

50 m kurbağalama stilde 2.

Yağmur Berra Bağcıvan

50 m kurbağalama stilde 3.

100 m kurbağalama stilde 3.

Ahmet Bitgen

100 m kelebek stilde 3.

Seyit Burhaneddin Çobanoğlu

100 m serbest stilde 2.

400 m serbest stilde 4.

800 m serbest stilde 4.

Ali Sarıaslan

50 m kurbağalama stilde 4. oldu.