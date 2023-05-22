Aydın’ın Nazilli ilçesinde sulama havuzuna düşen yavru köpekler Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Olay İsabeyli Mahallesi eski Atça yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlada yer alan sulama havuzuna yavru köpeklerin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri havuza düşen 5 yavru köpek itfaiye ekiplerinin özverili çalışması ile kurtarılarak tarla sahibine teslim edildi. Tarla sahibi yavru köpekleri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.