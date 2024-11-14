Antalya’nın Serik ilçesinde havuz makine dairesi inşaatına düşen köpeği, çalışanlar kurtardı.

Olay, Belek turizm merkezinde villa inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçileri sabah saatlerinde iş başı yapmak için inşaata geldiler. Bu esnada köpek sesi duyan işçiler, havuz makine dairesi inşaatına merdiven yardımıyla inerek içeride mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. İnşaat işçilerinin kurtardıkları köpeği besleyerek güvenli bir yere bıraktığı öğrenildi.