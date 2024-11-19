Vigo, işletmelere esnek ve maliyet imkanı sunan modeli Havuz Kurye’yi Karadeniz’de hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Teknoloji odaklı kurye hizmeti sunan Vigo, esnek ve maliyet avantajlı hizmet modeli Havuz Kurye ile Karadeniz’de hizmet vermeye başladığını duyurdu. İşletmelere personel maliyetinden ve operasyonel yükten kurtulma imkanı sağlayan model; Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Rize ve Samsun illerinde işletmelerin hızlı teslimat ihtiyaçlarına çözüm bulacak. Havuz Kurye modeli ile birlikte işletmelerin kurye ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

"İşletmelerin yükünü hafifletiyoruz"

Vigo Operasyon Geliştirme Direktörü Murat Ceyran, Karadeniz’de Havuz Kurye hizmetinin başlamasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Havuz Kurye modeli, işletmelerin hem operasyonel yükünü hafifletiyor hem de

maliyetleri düşürüyor. İşletmeler, personel bulma ve yönetim süreçleriyle uğraşmadan, kurye ihtiyacını hızlı ve esnek bir şekilde karşılayabiliyor. Özellikle Karadeniz gibi dinamik bir bölgede bu hizmetin büyük bir fark oluşturacağını düşünüyoruz. Bölgede Havuz Kurye modelimize ciddi bir talep var. Karadeniz’deki işletmelere destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

"Havuz Kurye, işletmelerin rekabet gücünü artırdı"

İstanbul, Eskişehir, Mersin ve Hatay’da başlayan bu modelin sağladığı esneklik ve maliyet imkanı sayesinde Türkiye’deki işletmelerin ilgisini çektiğini söyleyen Murat Ceyran, bu ilgi hakkında şu ifadeleri kullandı: “İşletmelerin değişen ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Model, sadece bir hizmet değil, işletmelerin rekabet gücünü artıran bir çözüm ortağı oldu. Türkiye’nin dört bir yanından aldığımız olumlu geri dönüşler, bu modelin ne kadar doğru bir noktada olduğunu gösteriyor. Amacımız, bu başarıyı her geçen gün daha fazla şehirde hayata geçirerek tüm işletmelerimize katkı sağlamak.”

Karadeniz’deki işletmeler için yeni dönem

Karadeniz’de Havuz Kurye modelinin aktif hale gelmesiyle, bölgedeki işletmelere rekabet avantajının sağlandığı belirtildi. Firma ise hızla büyüyen kurye ekosistemini daha fazla şehirde hayata geçirme hedefiyle Türkiye genelindeki işletmelere destek olmaya devam edeceğini açıkladı. Model hakkında detaylı bilgiye Vigo’nun resmi kanalları üzerinden ulaşılabilecek.

Havuz Kurye nedir?

Havuz Kurye, işletmelerin herhangi bir uzun vadeli sözleşmeye ihtiyaç duymadan kurye hizmeti almasını sağlayan bir model olarak öne çıkıyor. İşletmeler, bu sistem sayesinde maaş, sigorta, motor bakımı gibi giderlerden kurtulurken, teknolojik altyapı sayesinde kuryeler canlı olarak takip edilebiliyor ve siparişler raporlanabiliyor. İlk 3 paketi ücretsiz sunulan bu model, hafta sonları ve yoğun özel günlerde de kullanılabiliyor.