Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde havuz inşaatında çalışan işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, saat 12.30’da Koru Mahallesi Kanalyolu Sokak’ta yaşandı. Bir evin havuz inşaatında çalışan S.C. toprak kayması sonucu yüksekten düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.C., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.