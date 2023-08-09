Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Havşeri İçme Suyu Hattı bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde zarar gören Adıyaman Havşeri İçme Suyu İsale Hattı’nda bakım, onarım ve tamirat çalışmaları devam ediyor. Yaz ayları sebebiyle su ihtiyacının fazla olması ile birlikte Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde arızaların ortadan kaldırılması için çaba sarf ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Şu an şehrimize su sağlayan en önemli kaynaklardan bir tanesi olan Havşeri kaynağındayız. Yaklaşık 37 kilometre isale hattı var. Tabi bu bölge de depremde çok kötü bir şekilde etkilendi. Arkadaşlarımız çok ciddi tamiratlar yaptı. Fakat buna rağmen yer yer deforme olmuş alanlar olabilir. Onun üzerinde duruyoruz. Bir taraftan da burada çok ciddi kuyular vurduk. Bu kuyulardan da su almaya çalışıyoruz. Bir kısım kuyular da hakikaten zarar gördü. Arkadaşlarımız şu an o tekrar onların hızlı bir şekilde tamiratına başladı. İnşallah kısa zamanda o kuyularda devreye girerse kısmen biraz daha rahatlayacağız. Tabi küresel ısınmayla birlikte kuraklık trendinin tüm dünyayı etkilediği bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla suyun ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız” dedi.