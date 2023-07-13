Edirne’nin Havsa ilçesinde düzenli olarak her hafta kurulan canlı hayvan pazarı, Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte önleyici tedbirler gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Trakya bölgesindeki hayvan hastalıklarından ari bölge olma sebebi ve hastalık yayılma riskinin olabileceği ihtimali göz önüne alınarak alınan bu kararla Havsa Canlı Hayvan Pazarı, 29 Temmuz gününe kadar kapalı kalacak.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Canlı Hayvan Pazarı’nın kapatılma nedeni, Kurban Bayramı sürecinde yoğun talep ve hayvan alışverişiyle birlikte hastalık bulaşma riskinin artmasıdır. Hijyen şartlarının sağlanması gibi önlemlerin alınması için pazarın geçici olarak kapatılması uygun görüldü. Bu tedbirler, hem satıcıların hem de alıcıların sağlığını korumak ve muhtemel hastalık salgınlarını önlemek amacıyla alınmıştır. Havsa Canlı Hayvan Pazarı’mız yetkililerin gerekli kontrolleri ve temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü tekrar hizmete açılacaktır” dedi.