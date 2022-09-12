Balıkesir’in Havran ilçesinde 2022-2023 Eğitim öğretim yılının ilk gününde Kaymakam Enver Özderin ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fesih Vural, Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda bayrak törenine katıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde 2022-2023 Eğitim öğretim yılının ilk gününde Kaymakam Enver Özderin ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fesih Vural, Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda bayrak törenine katıldı.

Okul Müdürü Atanur Kayhan’ dan okulla ilgili detaylı bilgi alan Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ile birlikte sıralarında ders ve çalışma kitaplarının tamamını hazır bulan öğrencileri ziyaret etti. Kaymakam, öğrencilerle tanışılıp yeni eğitim öğretim yılı hakkında sohbet etti.

Kaymakam Özderin, daha sonra öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelerek, eğitimin öncelik olduğu, bütün çalışmaların bizzat takip edildiği, BİGEP çalışmalarının amacı ve önemi vurgulandı. Yayınlanan BİGEP Yönergesine uygun olarak yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Özderin, yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesini dileyerek okuldan ayrıldı.