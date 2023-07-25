Balıkesir’in Havran ilçesinde Yaza Hareketli Giriyoruz sloganıyla açılan spor okullarına kayıt yaptıran sporculara forma ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Belediyeleri ile birlikte koordineli olarak spor okulları çerçevesinde “Yaza Hareketli Giriyoruz” mottosuyla spor okullarına kayıt olan sporculara forma ve malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.

Törene katılan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Genç sporcularımıza desteklerinden dolayı Balıkesir Valiliğine, Büyükşehir Belediyemize ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederiz.”dedi.