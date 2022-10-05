Havran Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Havran Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Beyzanur Buhur, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve Toplum Sağlığı Merkezi Tütün Denetim Ekibi’nin de katılımıyla toplantı yapıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde gerçekleştirlen tütün denetimlerin için kaymakamlıkta değerlendirme toplantısı yapıldı.

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