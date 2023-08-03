Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Havran’ın Kocadağ Mahallesi’nde sıcak asfalt yol yapım çalışmalarına başladı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, beraberinde Kocadağ Mahalle Muhtarı ile birlikte, yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol yapım çalışmalarının, Kocadağ Mahallesi’nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve bölgedeki trafik sorunlarını çözmeyi hedeflediği belirtildi. Sıcak asfalt kaplama, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunarak, mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, ilçelerine yönelik yatırımlarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Emin Ersoy, böyle önemli projelerin ilçenin kalkınma sürecine büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.