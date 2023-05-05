Balıkesir’in Havran ilçesinde yaklaşan seçimler öncesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle, Havran genelinde seçim sürecinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla; Kaymakam Enver Özderin Başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı Murat Sol, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Beyzanur Buhur, Yazı İşleri Müdürü Yakup Nar, katılımlarıyla kaymakamlık toplantı salonunda seçim güvenlik toplantısı yapıldı.

Seçim öncesi yapılan güvenlik toplantısında konuşma yapan Kaymakam Enver Özderin, seçim öncesinde, seçim esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi anlamında yetkili kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.