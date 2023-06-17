Balıkesir’in Havran ilçesinde devrilen tırın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit Karayolu üzeri Havran Hamasçakılı mevkiinde meydana geldi. Erol Çomuk idaresindeki 11 UA 441 plakalı tır ile seyir halinde ilerlediği henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır yolun sol tarafında bulunan refüje çarparak devrildi. Şoför ise aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kazaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği, jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.