Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve Koordinasyon Toplantısı Havran Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Enver Özderin başkanlığında, Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gül Görgün Can’ın yaptığı sunumla yıl boyunca Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, açık öğretim hizmetleri hususunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri, Havran’ daki kamu kurumları, belediye, muhtarlık ve meslek odalarının hayat boyu öğrenme faaliyetlerine fiziki mekân, personel, araç ve gereç yönünden katkıları ve açılacak kursların periyodik olarak planlanması gibi konular ele alındı .